Story of Seasons: A Wonderful Life | All Hybrid Crops and Rare Hybrids

Players can crossbreed Crops in Story of Seasons: A Wonderful Life to produce new hybrids. The tables below show how to create every hybrid separated by crop type in the game. There are 3 Generations of plants. The first generation is the basic plant; the second generation cross-breeds 2 first-generation plants; and the third generation cross-breeds 2 second-generation plants.

Crops

Trees

Blue Trick Flower

Generation 3 Rare Hybrids

Crops

All Tomato Hybrid Crops

Tree 1 Tree 2 Hybrid Season Tomato Turnip Turnmato Spring, Summer, Autumn Tomato Watermelon Greetoma Spring, Summer, Autumn Tomato Strawberry Berrytoma Spring, Summer, Autumn Tomato Melon Melotoma Spring, Summer, Autumn Tomato Potato Pomato Spring, Summer, Autumn Tomato Carrot Tocarro Spring, Summer, Autumn Tomato Sweet Potato Sweetoma Spring, Summer, Autumn

All Watermelon Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Watermelon Strawberry Strawmelo Spring, Summer, Autumn Watermelon Melon Melomelo Spring, Summer Watermelon Turnip Waturnip Spring, Summer Watermelon Potato Watato Spring, Summer Watermelon Carrot Carromel Spring, Summer Watermelon Sweet Potato Melosweet Spring, Summer Watermelon Tomato Greetoma Spring, Summer, Autumn Watermelon Blue Trick Flower Waterblue Spring, Summer

All Strawberry Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Strawberry Melon Berrymelo Autumn, Winter, Spring Strawberry Turnip Turnberry Autumn, Winter, Spring Strawberry Potato Poberryto Autumn, Winter, Spring Strawberry Carrot Carberry Autumn, Winter, Spring Strawberry Sweet Potato Strawsweet Autumn, Winter, Spring Strawberry Tomato Berrytoma Spring, Summer, Autumn Strawberry Watermelon Strawmelo Spring, Summer, Autumn Strawberry Blue Trick Flower Strawbluey Spring, Autumn, Winter

All Melon Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Melon Turnip Turnmelon Summer, Autumn Melon Potato Potamelo Summer, Autumn Melon Carrot Camelo Summer, Autumn Melon Sweet Potato Sweetmel Summer, Autumn Melon Tomato Melotoma Spring, Summer, Autumn Melon Watermelon Melomelo Spring, Summer Melon Strawberry Berrymelo Autumn, Winter, Spring Melon Blue Trick Flower Meloblue Summer, Autumn

All Turnip Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Turnip Potato Poturnip Winter, Spring, Summer Turnip Carrot Caroturn Winter, Spring, Summer Turnip Sweet Potato Sweeturn Winter, Spring, Summer Turnip Tomato Turnmato Spring, Summer, Autumn Turnip Watermelon Waturnip Spring, Summer Turnip Strawberry Turnberry Autumn, Winter, Spring Turnip Melon Turnmelon Summer, Autumn Turnip Blue Trick Flower Turnblue Summer, Autumn, Winter

All Potato Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Potato Carrot Pocaro Winter, Spring, Summer Potato Sweet Potato Pototo Winter, Spring, Summer Potato Tomato Pomato Spring, Summer, Autumn Potato Watermelon Watato Spring, Summer Potato Strawberry Poberryto Autumn, Winter, Spring Potato Melon Potamelo Summer, Autumn Potato Turnip Poturnip Winter, Spring, Summer Potato Blue Trick Flower Bluetato Spring, Winter

All Sweet Potato Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Sweet Potato Carrot Swarrot Summer, Autumn Sweet Potato Tomato Sweetoma Spring, Summer, Autumn Sweet Potato Watermelon Melosweet Spring, Summer Sweet Potato Strawberry Strawsweet Autumn, Winter, Spring Sweet Potato Melon Sweetmel Summer, Autumn Sweet Potato Turnip Sweeturn Winter, Spring, Summer Sweet Potato Potato Pototo Winter, Spring, Summer Sweet Potato Blue Trick Flower Carroblue Autumn, Winter

All Carrot Hybrid Crops

Crop 1 Crop 2 Hybrid Seasons Carrot Tomato Tocarro Spring, Summer, Autumn Carrot Watermelon Carromel Spring, Summer Carrot Strawberry Carberry Autumn, Winter, Spring Carrot Melon Camelo Summer, Autumn Carrot Turnip Caroturn Winter, Spring, Summer Carrot Potato Pocaro Winter, Spring, Summer Carrot Sweet Potato Swarrot Summer, Autumn Carrot Blue Trick Flower Sweeblue Autumn

Tree Hybrids

Apple Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Flowering season Fruiting season S Rank Crop Price Apple Banana Banapple Summer Autumn 295 Apple Grape Grapple Spring Summer 250 Apple Orange Orapple Winter Spring Apple Peach Papple Summer Autumn 295

Banana Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Flowering season Fruiting season S Rank Crop Price Banana Apple Banapple Summer Autumn 295 Banana Grape Granana Spring Summer 320 Banana Orange Banorange Autumn Winter 305 Banana Peach Panana Autumn Winter 335

Grape Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Flowering season Fruiting season S Rank Crop Price Grape Apple Grapple Spring Summer 250 Grape Banana Granana Spring Summer 320 Grape Orange Grorange Spring Summer 300 Grape Peach Greach Summer Autumn 340

Orange Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Flowering season Fruiting season S Rank Crop Price Orange Apple Orapple Winter Spring Orange Banana Banorange Autumn Winter 305 Orange Grape Grorange Spring Summer 300 Orange Peach Porange Summer Autumn 315

Peach Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Flowering season Fruiting season S Rank Crop Price Peach Apple Papple Summer Autumn 295 Peach Banana Panana Autumn Winter 335 Peach Grape Greach Summer Autumn 340 Peach Orange Porange Summer Autumn 315

Blue Trick Flower Hybrids

Tree 1 Tree 2 Hybrid Season Blue Trick Flower Tomato Bluemato Spring, Summer, Autumn Blue Trick Flower Watermelon Waterblue Spring, Summer Blue Trick Flower Strawberry Strawbluey Spring, Autumn, Winter Blue Trick Flower Melon Meloblue Summer, Autumn Blue Trick Flower Turnip Turnblue Summer, Autumn, Winter Blue Trick Flower Potato Bluetato Spring, Winter Blue Trick Flower Sweet Potato Carroblue Autumn, Winter Blue Trick Flower Carrot Sweeblue Autumn

Rare Hybrid Crops

These are the third generation rare hybrid crops, their season, and the B-Rank and S-Rank Crop Prices.