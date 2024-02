Embark on an exhilarating odyssey through the perilous Fae Realms of Nightingale with a list of all Keybinds. As a fearless Realmwalker, delve into solo or cooperative expeditions, navigating a breathtaking Gaslamp Fantasy universe filled with exploration, crafting, construction, and thrilling battles using controls that are optimal for your own gameplay

Nightingale Keyboard Keybinds

Actions Keybind Backward S Forward W Left A Right D Auto Run Num Lock Crouch CTRL Jump Space Sprint Shift Ability 1 Q Ability 2 R Ability 3 V Primary Action Left Click Secondary Action Right Click Toggle Item Sheathe X Toggle Build Mode x Offhand Ability F Interact (Held) E Open Quests Menu J Open Recipes Menu C Open Inventory Tab Open Map Menu M Open Gameplay Menus B Quickbar 0 0 Quickbar 1 1 Quickbar 2 2 Quickbar 3 3 Quickbar 4 4 Quickbar 5 5 Quickbar 6 6 Quickbar 7 7 Quickbar 8 8 Quickbar 9 9 Quickbar Previous Mouse Wheel Down Quickbar Next Mouse Wheel Up Cancel Build Mode X Open Building Menu B Cancel Placement Mode Rotate Structure (Anticlockwise) Middle Mouse Adjust Structure Height Middle Mouse Toggle Adjust Height R Chat Command Slash Open Chat T Open Social Menu P Open System Menu ESC Toggle HUG F4 Open Emote Wheel Z

Nightingale Controller Keybinds