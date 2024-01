Explore the full list of Palworld console commands, enabling players to access the developer console and implement codes for gameplay modification.

Palworld console commands offer players a range of codes for modifying gameplay. From acquiring consumables and ingredients to crafting armor, weapons, and ammo, the list is extensive. Spawn items like FurArmor, WeakerBow, AssaultRifle, and various ammo types. The commands also cover Pal Spheres, schematics, and gliders. In multiplayer, these commands, such as /Info, /Save, /Shutdown, /Broadcast, /KickPlayer, and more, are exclusive to dedicated servers.

Palworld Single Player Console Commands

Below you will find all of the Single Player console commands for Palworld.

Consumables

DropItem TreasureBoxKey01 1

DropItem TreasureBoxKey02 1

DropItem TreasureBoxKey03 1

DropItem TechnologyBook_G1 1

DropItem RepairKit 1

Ingredients

DropItem Mushroom 1

DropItem Meat_Boar 1

DropItem Meat_Deer 1

DropItem Herbs 1

DropItem Meat_Kelpie 1

DropItem Pan 1

DropItem TomatoSeeds 1

DropItem GenghisKhan 1

DropItem Egg 1

DropItem Berries 1

DropItem BakedMeat_SheepBall 1

DropItem Meat_SheepBall 1

DropItem Meat_ChickenPal 1

Materials

DropItem FireOrgan 1

DropItem IceOrgan 1

DropItem ElectricOrgan 1

DropItem Pal_crystal_S 1

DropItem PalCrystal_Ex 1

DropItem PalFluid 1

DropItem PalUpgradeStone 1

DropItem BerrySeeds 1

DropItem Horn 1

DropItem bone 1

DropItem PalItem_ToSell_01 1

DropItem PalItem_ToSell_02 1

DropItem PalItem_ToSell_03 1

DropItem PalItem_ToSell_04 1

DropItem PalItem_ToSell_05 1

DropItem Charcoal 1

DropItem CopperIngot 1

DropItem PalOil 1

DropItem PalItem_PlantSlime 1

DropItem Coal 1

DropItem Sulfur 1

DropItem Polymer 1

DropItem Cement 1

DropItem IronIngot 1

DropItem CarbonFiber 1

DropItem Quartz 1

DropItem Sapphire 1

DropItem MachineParts2 1

DropItem StealIngot 1

DropItem Leather 1

DropItem Wood 1

DropItem Stone 1

DropItem Money 1

DropItem Fiber 1

DropItem CopperOre 1

DropItem Poppy 1

DropItem Venom 1

DropItem Wool 1

DropItem MachineParts 1

DropItem GunPowder2 1

Armor

DropItem FurArmor 1

DropItem FurArmor_2 1

DropItem FurArmor_3 1

DropItem FurArmor_4 1

DropItem FurArmor_5 1

DropItem FurHelmet 1

DropItem FurHelmet_2 1

DropItem FurHelmet_3 1

DropItem FurHelmet_4 1

DropItem FurHelmet_5 1

DropItem Shield_01 1

DropItem Shield_02 1

DropItem Shield_03 1

DropItem Shield_04 1

DropItem FurArmorHeat 1

DropItem FurArmorHeat_2 1

DropItem FurArmorHeat_3 1

DropItem FurArmorHeat_4 1

DropItem FurArmorHeat_5 1

DropItem FurArmorCold 1

DropItem FurArmorCold_2 1

DropItem FurArmorCold_3 1

DropItem FurArmorCold_4 1

DropItem FurArmorCold_5 1

DropItem CopperArmor 1

DropItem CopperArmor_2 1

DropItem CopperArmor_3 1

DropItem CopperArmor_4 1

DropItem CopperArmor_5 1

DropItem CopperHelmet 1

DropItem CopperHelmet_2 1

DropItem CopperHelmet_3 1

DropItem CopperHelmet_4 1

DropItem CopperHelmet_5 1

DropItem CopperArmorHeat 1

DropItem CopperArmorHeat_2 1

DropItem CopperArmorHeat_3 1

DropItem CopperArmorHeat_4 1

DropItem CopperArmorHeat_5 1

DropItem CopperArmorCold 1

DropItem ClothArmorCold_2 1

DropItem ClothArmorCold_3 1

DropItem ClothArmorCold_4 1

DropItem ClothArmorCold_5 1

DropItem Cloth 1

DropItem Cloth2 1

DropItem ClothArmor 1

DropItem ClothArmor_2 1

DropItem ClothArmor_3 1

DropItem ClothArmor_4 1

DropItem ClothArmor_5 1

DropItem ClothArmorCold 1

DropItem ClothArmorCold_2 1

DropItem ClothArmorCold_3 1

DropItem ClothArmorCold_4 1

DropItem ClothArmorCold_5 1

Weapons

DropItem MeatCutterKnife 1

DropItem WeakerBow 1

DropItem WeakerBow_2 1

DropItem WeakerBow_3 1

DropItem WeakerBow_4 1

DropItem WeakerBow_5 1

DropItem Bow_Fire 1

DropItem Bow_triple 1

DropItem Bow_Poison 1

DropItem BowGun 1

DropItem BowGun_2 1

DropItem BowGun_3 1

DropItem BowGun_4 1

DropItem BowGun_5 1

DropItem BowGun_Fire 1

DropItem BowGun_Poison 1

DropItem Musket 1

DropItem HandGun_Default 1

DropItem HandGun_Default_2 1

DropItem HandGun_Default_3 1

DropItem HandGun_Default_4 1

DropItem HandGun_Default_5 1

DropItem ElecBaton 1

DropItem MakeshiftHandgun 1

DropItem FragGrenade 1

DropItem FragGrenade_Elec

DropItem FragGrenade_Fire 1

DropItem FragGrenade_Ice 1

DropItem SingleShotRifle 1

DropItem DoubleBarrelShotgun 1

DropItem PumpActionShotgun 1

DropItem PumpActionShotgun_2 1

DropItem PumpActionShotgun_3 1

DropItem PumpActionShotgun_4 1

DropItem PumpActionShotgun_5 1

DropItem Sword 1

DropItem AssaultRifle_Default1 1

DropItem AssaultRifle_Default2 1

DropItem AssaultRifle_Default3 1

DropItem AssaultRifle_Default4 1

DropItem AssaultRifle_Default5 1

DropItem Spear_ForestBoss 1

DropItem Spear_QueenBee 1

DropItem Spear_SoldierBee 1

DropItem GrapplingGun 1

DropItem GrapplingGun2 1

DropItem GrapplingGun3 1

DropItem GrapplingGun4 1

DropItem SphereLauncher_Once 1

Dropitem HomingSphereLauncher 1

DropItem Launcher_Default 1

DropItem Launcher_Default_2 1

DropItem Launcher_Default_3 1

DropItem Launcher_Default_4 1

DropItem Launcher_Default_5 1

DropItem Torch 1

DropItem Spear_2 1

DropItem Spear_1 1

DropItem Axe_Tier_00 1

DropItem Axe_Tier_01 1

DropItem Axe_Tier_02 1

DropItem Pickaxe_Tier_00 1

DropItem Pickaxe_Tier_01 1

DropItem Pickaxe_Tier_02 1

DropItem Bat 1

DropItem Bat2 1

Ammo

DropItem RifleBullet 1

DropItem ShotgunBullet 1

DropItem AssaultRifleBullet 1

DropItem ExplosiveBullet 1

DropItem Arrow 1

DropItem Arrow_Fire 1

DropItem RoughBullet 1

DropItem Arrow_Poison 1

DropItem HandgunBullet 1

DropItem SingleShotBullet 1

Pal Spheres

DropItem PalSphere_Master 1

DropItem PalSphere_Robbery 1

DropItem PalSphere_Tera 1

DropItem PalSphere 1

DropItem PalSphere_Mega 1

DropItem PalSphere_Giga 1

DropItem PalSphere_Legend 1

Schematics

DropItem Blueprint_ClothArmorCold_2 1

Glider

DropItem Glider_Old 1

DropItem Glider_Good 1

DropItem Glider_Legendary 1

DropItem Glider_Super

Palworld Multiplayer Console Commands

The utilization of multiplayer console commands in Palworld is restricted to dedicated servers only.

/KickPlayer {SteamID}

/BanPlayer {SteamID}

/TeleportToPlayer {SteamID}

/TeleportToMe {SteamID}

/ShowPlayers

/Info

/Save

/Shutdown {Seconds} {MessageText}

/DoExit

/Broadcast {MessageText}

Enjoy Palworld's console commands which add extra layer of enjoyment to your playthrough!