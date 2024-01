Dark Element Pals have an Offensive advantage over Neutral Type Pals dealing 2x damage to them, but their damage will be halved when fighting against Dragon Type Pals. Defensively, they have no advantage over other pals, but will receive 2x damage from Dragon Type Pals.

2x Offensive Damage vs. Neutral

0.5x Offensive Damage vs. Dragon

2x Damage Taken vs. Dragon (Weak against Dragon)

Here is a list of all Dark Element Type Pals in Palworld

Hoocrates (015)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 015 Dark Dark Knowledge Gathering 1 Fiber

High Grade Technical Manual

Depresso (017)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 017 Dark Caffeine Inoculation Handiwork 1

Transporting 1

Mining 1 Venom Gland

Daedream (019)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 019 Dark Dream Chaser Handiwork 1

Transporting 1

Gathering 1 Venom Gland

Small Pal Soul

Nox (021)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 021 Dark Kuudere Gathering 1 Leather

Small Pal Soul

Killamari (023)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 023 Dark Fried Squid Transporting 2

Gathering 1 Venom Gland

Mau (024)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 024 Dark Gold Digger Farming 1 Gold Coin

Incineram (040)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 040 Fire, Dark Flameclaw Hunter Kindling 1

Handiwork 2

Transporting 2

Mining 1 Horn

Leather

Incineram Noct (040b)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 040b Dark Darclaw Hunter Handiwork 2

Transporting 2

Mining 1 Horn

Leather

Cawgnito (044)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 044 Dark Telepeck Lumbering 1 Bone

Venom Gland

Small Pal Soul

Leezpunk (045)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 045 Dark Sixth Sense Handiwork 1

Transporting 1

Gathering 1 Copper Key

Silver Key

Loupmoon (046)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 046 Dark Claws Glistening in the Dark Handiwork 2 Bone

Pyrin Noct (058b)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 058b Fire, Dark Black Hare Kindling 2

Lumbering 1 Flame Organ

Leather

Maraith (066)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 066 Dark Messenger of Death Gathering 2

Mining 1 Bone

Small Pal Soul

Tombat (068)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 068 Dark Ultrasonic Sensor Transporting 2

Gathering 2

Mining 2 Leather

Small pal Soul

Vanwyrm (071)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 071 Fire, Dark Aerial Marauder Kindling 1

Transporting 3 Bone

Ruby

Gold Coin

Vanwyrm Cryst (071b)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 071b Ice, Dark Aerial Marauder Cooling 2

Transporting 3 Bone

Ice Organ

Sapphire

Katress (075)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 075 Dark Grimoire Collector Handiwork 2

Medicine Production 2

Transporting 2 Leather

Katress Hair

High Grade Technical Manual

Blazehowl Noct (084b)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 084b Fire, Dark Darkflame Lion Kindling 3

Lumbering 2 Flame Organ

Felbat (094)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 094 Dark Life Steal Medicine Production 3 Cloth

Small Pal Soul

Helzephyr (097)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 097 Dark Wings of Death Transporting 3 Venom Gland

Medium Pal Soul

Astegon (098)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 098 Dragon, Dark Black Ankylosaur Handiwork 1

Mining 4 Pal Metal Ingot

Pure Quartz

Menasting (099)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 099 Dark, Ground Steel Scorpion Lumbering 2

Mining 3 Coal

Venom Gland

Lyleen Noct (104b)

# Elements Partner Skill Work Suitability Possible Drops 104b Dark Goddess of the Tranquil Light Handiwork 3

Gathering 2

Medicine Production 3 Pal Fluids

Shadowbeak (107)