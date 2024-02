Here is a list of all the food that you can find in the game Palworld. Use it to stave off hunger or feed it to your Pals to also improve their SAN.

Item Nutrition SAN Tomato 15 Lettuce 15 Hop 15 Egg 16 Baked Mushroom 18 1 Baked Berries 21 1 Beer 25 Wine 25 Chikipi Poultry 36 Raw Kelpsea 36 Grape 40 Pancake 42 5 Rushoar Pork 43 Grilled Meat 45 3 Raw Dumud 50 Eikthyrdeer Venison 50 Grilled Chikipi 50 1 Grilled Kelpsea 50 1 Grilled Galeclaw 50 1 Jam-filled Bun 51 6 Mushroom Soup 52 7 Lamball Kebab 52 1 Caprity Meat 57 Luxury Omelette 58 Marinated Mushrooms 60 7 Roast Rushoar 60 1 Reindrix Venison 64 Omelet 67 7 Broiled Dumud 70 1 Roast Eikthyrdeer 70 1 Grilled Fish 75 Herb Roasted Caprity 80 1 Mozzarina Steak 80 1 Salad 84 11 Stir-fried Veggies 89 7 Chikipi Sauté 92 12 Stewed Galeclaw 92 12 Herb Roasted Lamball 94 12 Sandwich 100 Corn Soup 100 Stew 100 Seafood Soup 100 Hot Dog 102 7 Fried Chikipi 108 14 Fried Kelpsea 108 14 Carbonara 129 16 Reindrix Stew 132 17 Rushoar Hot Dog 140 18 Grilled Lamball 147 18 Mozzarina Hamburger 162 20 Rushoar Bacon 'n' Eggs 167 21 Dumud Chowder 170 21 Eikthyrdeer Loco Moco 174 22 Broncherry Meat 180 Mammorest Meat 180 Pizza 184 23 Bolognese Sauce 190 13 Mushroom Stew 212 11 Eikthyrdeer Stew 212 27 Roast Reindrix 252 1 Broncherry Rib Roast 252 3 Mammorest Steak 252 3 Curry 265 12 Mozzarina Cheeseburger 288 36 Burrito 316 22 Hamburger 316 22 Cheeseburger 338 22