Some pals in Palworld have the Transporting Work Suitability. Each Transporting pal can have a level between 1 and 4 for their Transporting ability. The higher the number, the faster they will be at completing the Transporting task. This Best Transporting Pal Tier List shows each tier currently available in Palworld.

Transporting Pals Tier List Criteria

The tiers are sorted by Transporting level:

S Tier: Level 4 Transporting

A Tier: Level 3 Transporting

B Tier: Level 2 Transporting

C Tier: Level 1 Transporting

Tier Pals S Wumpo Wumpo Botan Close A Mossanda Mossanda Lux Gorirat Vanwyrm Vanwyrm Cryst Beakon Ragnahawk Warsect Quivern Helzephyr Grizzbolt Faleris Orserk Close B Penking Killamari Hangyu Hangyu Cryst Incineram Incineram Noct Robinquill Robinquill Terra Beegarde Tombat Lovander Bushi Katress Wixen Verdash Anubis Close C Lamball Cattiva Fuack Sparkit Tanzee Pengullet Depresso Daedream Fuddler Celaray Flopie Bristla Gobfin Gobfin Ignis Ribbuny Dumud Leezpunk Leezpunk Ignis Dazzi Lunaris Flambelle Vaelet Relaxaurus Relaxaurus Lux Petallia Close

S-Tier Transporting Pals

# Icon Pal Work Suitability Possible Drops 091 Wumpo Handiwork 2

Lumbering 3

Transporting 4

Cooling 2 Ice Organ

Beautiful Flower 091b Wumpo Botan Handiwork 2

Lumbering 3

Transporting 4

Planting 1 Lettuce Seeds

Beautiful Flower

Tomato Seeds

A-Tier Transporting Pals

# Icon Pal Work Suitability Possible Drops 033 Mossanda Planting 2

Handiwork 2

Lumbering 2

Transporting 3 Mushroom

Leather

Tomato Seeds 033b Mossanda Lux Electricity 2

Handiwork 2

Lumbering 2

Transporting 3 Electric Organ

Leather

Mushroom 049 Gorirat Handiwork 1

Lumbering 2

Transporting 3 Leather

Bone 071 Vanwyrm Kindling 1

Transporting 3 Bone

Ruby

Gold Coin 071b Vanwyrm Cryst Cooling 2

Transporting 3 Bone

Ice Organ

Sapphire 073 Beakon Transporting 3

Electricity 2

Gathering 1 Electric Organ 074 Ragnahawk Kindling 3

Transporting 3 Flame Organ 092 Warsect Planting 1

Handiwork 1

Lumbering 3

Transporting 3 Honey 095 Quivern Handiwork 1

Transporting 3

Gathering 2

Mining 2 High Quality Pal Oil 097 Helzephyr Transporting 3 Venom Gland

Medium Pal Soul 103 Grizzbolt Handiwork 2

Lumbering 2

Transporting 3

Electricity 3 Electric Organ

Leather 105 Faleris Kindling 3

Transporting 3 Flame Organ 106 Orserk Electricity 4

Handiwork 4

Transporting 3 Electric Organ

B-Tier Transporting Pals

# Icon Pal Work Suitability Possible Drops 011 Penking Handiwork 2

Transporting 2

Watering 2

Mining 2

Cooling 2 Ice Organ

Penking Plume 023 Killamari Transporting 2

Gathering 1 Venom Gland 032 Hangyu Handiwork 1

Transporting 2

Gathering 1 Fiber 032b Hangyu Cryst Handiwork 1

Transporting 2

Gathering 1

Cooling 1 040 Incineram Kindling 1

Handiwork 2

Transporting 2

Mining 1 Horn

Leather 040b Incineram Noct Handiwork 2

Transporting 2

Mining 1 Horn

Leather 048 Robinquill Planting 1

Handiwork 2

Lumbering 1

Medicine 1

Transporting 2

Gathering 2 Wheat Seeds

Arrow 048b Robinquill Terra Transporting 2

Handiwork 2

Lumbering 1

Medicine 1

Gathering 2 Wheat Seeds 050 Beegarde Planting 1

Handiwork 1

Lumbering 1

Medicine 1

Transporting 2

Gathering 1

Farming 1 Honey 068 Tombat Transporting 2

Gathering 2

Mining 2 Leather

Small pal Soul 069 Lovander Handiwork 2

Medicine 2

Transporting 2

Mining 1 Mushroom

Cake

Suspicious Juice

Strange Juice 072 Bushi Kindling 2

Handiwork 1

Lumbering 3

Transporting 2

Gathering 1 Bone

Ingot 075 Katress Handiwork 2

Medicine 2

Transporting 2 Leather

Katress Hair

High Grade Technical Manual 076 Wixen Kindling 2

Handiwork 3

Transporting 2 Flame Organ

High Grade Technical Manual 077 Verdash Planting 2

Handiwork 3

Lumbering 2

Transporting 2

Gathering 3 Leather

Bone 100 Anubis Handiwork 4

Transporting 2

Mining 3 Bone

Large Pal Soul

Innovative Technical Manual

C-Tier Transporting Pals